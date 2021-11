Pallone d’Oro 2021, Kjaer: «Vincerà uno tra Lewa, Messi e Ronaldo»

Simon Kjaer, diciottesimo classificato per il Pallone d’Oro 2021, ha parlato prima della cerimonia di premiazione: le dichiarazioni

Simon Kjaer, difensore del Milan e diciottesimo classificato per il Pallone d’Oro 2021, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della premiazione.

DICHIARAZIONI – «Sono contento di essere qui, per me è la prima volta. Bello, è positivo per il calcio. Vincitore? Non lo so veramente. Lo scorso anno il favorito era Lewa, ora

sarà uno tra lui, Messi e Ronaldo come sempre. Milan? Dobbiamo fare meglio in entrambe le fasi. Abbiamo preso 7 gol ultime due gare, c’è da migliorare in tutte le fasi».