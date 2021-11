Pallone d'Oro Femminile 2021, Putellas: «Grande emozione. Quando ero piccola...»

Alexia Putellas, calciatrice del Barcellona femminile, è la vincitrice del Pallone d’Oro Femminile 2021. Le sue dichiarazioni

Ad Alexia Putellas il Pallone d’Oro Femminile 2021. Le parole della calciatrice del Barcellona dopo la consegna del premio.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LIVE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PALLONE D’ORO

DICHIARAZIONI – «Sono emozionata, è un momento speciale. Bello avere qui le mie compagne, sono molto felice dopo i momenti vissuti. Abbiamo vinto tanto nell’ultimo anno, grazie a chi mi ha accompagnato nella mia carriera. E’ un premio individuale ma spero lo sentano tutti. Grazie anche a tutti gli allenatori che hanno creduto in me, ai tifosi ovviamente…Qualche anno fa ero l’unica ragazza che giocava a calcio, ma riuscivo a reggere il confronto con i bambini della mia squadra. Grazie a tutta la mia famiglia, presente qui stasera. Grazie ai miei amici. Questo momento sarà sempre molto speciale per me. Lo dedico a mio padre, ovunque lui sia».