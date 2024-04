Monza, Pessina ammette: «Pensiamo all'Europa, ma...»

Le parole di Matteo Pessina, capitano del Monza, nel post partita del pareggio per 1-1 contro il Lecce. I dettagli

Matteo Pessina ha parlato a Dazn nel post partita di Monza-Lecce, terminata 1-1.

EUROPA – «Non posso nascondere che il pensiero all’Europa lo facciamo tutti, proprio per questo proveremo a vincere le restanti partite. Tuttavia, per il salto di qualità definitivo, le gare come quelle di oggi vanno portate a casa. Bisogna essere onesti, però: è stato il tipo di match che ci saremmo aspettati, in uno stadio nel quale non è mai semplice fare la prestazione. Non siamo riusciti a renderci particolarmente pericolosi, nel finale avremmo addirittura potuto perderla con quella giocata individuale che aveva permesso al Lecce di sbloccare lo 0-0».

RIGORE – «Ho parlato con Falcone a fine gara, mi ha detto che studia i tiratori avversari. Sono stato bravo, mi è andata bene, in altre circostanze non sono riuscito a fare gol. La reazione rabbiosa certifica che non volevamo perderla, in questo periodo ci era capitato spesso di non muovere la classifica a sufficienza pur disputando prestazioni di buon livello».