Pallone d’Oro, dimenticato Paolo Rossi: le scuse di France Football

L’ex Juve Paolo Rossi non è stato ricordato durante l’ultima cerimonia di consegna del Pallone d’Oro a differenza di Maradona e Muller

L’ultima cerimonia del Pallone d’Oro finirà negli annali anche per una grave dimenticanza nei confronti di Paolo Rossi. Non solo le critiche per l’assegnazione del premio, ma anche l’essersi dimenticati del Campione del Mondo e Pallone d’Oro con i bianconeri.

La Gazzetta dello Sport ha messo in mostra Rossi, scomparso nel dicembre 2020, non è stato ricordato durante la cerimonia di consegna del trofeo a Parigi, a differenza di Maradona e Muller. Da France Football sarebbero arrivate le scuse verso la moglie Federica Cappelletti.

