Cambiano le date del pallone d’oro, il massimo premio individuale del calcio: sarà assegnato il 17 ottobre

Il Pallone d’Oro 2022 sarà assegnato il 17 ottobre a Parigi. Lo ha annunciato oggi France Football; sarà un premio “rinnovato”, con un regolamento tutto nuovo e criteri di valutazione diversi.

Venerdì 12 agosto saranno annunciati i candidati per la 66esima edizione del trofeo (maschile e femminile), oltre ai candidati per il trofeo Kopa e il trofeo Yashin. Avranno valore soltanto le partite disputate fino al 31 luglio, quindi il Mondiale in Qatar sarà determinante per l’assegnazione del premio nel 2023.