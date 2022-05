Benzema: «Pallone d’oro? Un sogno. Ogni anno mi avvicino di più»

Il bomber del Real Madrid Karim Benzema ha parlato del sogno di vincere il Pallone d’oro

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, a margine dell’evento per l’assegnazione dei premi Unfp ha parlato del sogno di vincere il Pallone d’oro.

SOGNO PALLONE D’ORO – «Certo che penso al Pallone d’Oro, queste sono cose importanti per i giocatori. Personalmente è un sogno, lo dico da tempo. Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Ed è lo stesso ogni volta. Mi avvicino un po’ ogni volta. L’anno scorso sono arrivato 4°, non ero lontano. Quest’anno sono salito un po’ di più, ho vinto trofei con la squadra. Quindi tocca a me continuare a fare bene. Se ci penso? Ci sarà tempo per farlo, magari durante le vacanze. Se sono diventato l’attaccante che sognavo di essere? Penso di si. Prima parlavamo di statistiche. Io ho sempre combattuto per dire che queste non sono tutto Bisogna portare anche dei benefici alla squadra».