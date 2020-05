Pallotta sbotta: «Non ci sono sempre stato per la Roma?»

Il presidente della Roma, James Pallotta, assicura sostegno alla società: «Non ci sono sempre stato?»

La Roma deve correre ai ripari per alleggerire le perdite economiche registrate nella trimestrale chiusa al 30 marzo 2020. Le soluzioni sono diverse, a partire dalla qualificazione in Champions League al termine della stagione 2019/20.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il calciomercato sarà fondamentale e, in tal senso, potrebbe vedere sacrificati alcuni pezzi pregiati della rosa. Il presidente giallorosso James Pallotta però assicura di non voler scendere dalla barca che potrebbe affondare: «Non ci sono sempre stato a supporto della Roma?».