Palomino avverte: «Oggi partita importante. Ultimamente mi sento criticato, ma voglio dire questo»

Palomino, difensore del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Monza: importante per la salvezza

Ai microfoni di DAZN, il difensore del Cagliari Palomino, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Monza.

LE PAROLE – «Partita importante per noi. Sento che mi piacerebbe portare l’obiettivo a casa che è la salvezza, a gennaio si parla sempre. Si è parlato tanto di me, ma succede in tutte le squadre. Sono rimasto concentrato, posso aiutare la squadra e dare una mano. Sarà una grande soddisfazioni per tutti»