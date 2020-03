Panchina Cagliari, Stramaccioni non rientra nei piani del club

Il Cagliari esonera Maran, c’è attesa per conoscere il sostituto: scartata l’opzione Stramaccioni dalla società sarda. Il motivo

Non sarà Andrea Stramaccioni l’erede di Rolando Maran, virtualmente esonerato dal Cagliari. La società avrebbe scartato l’ipotesi che avrebbe portato il tecnico ex Inter e Udinese in Sardegna.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, la presidenza non avrebbe ritenuto Stramaccioni un allenatore adatto alla piazza, specialmente in un momento delicato per il club, che si prepara a festeggiare l’anniversario della vittoria dello scudetto.