Pandev: «Zero rimpianti nella carriera. Ora voglio aiutare i giovani»

Goran Pandev, ha deciso di dire addio al calcio giocato e ha rilasciato un’intervista al Il Secolo XIX

«Ho coronato il sogno di venire a giocare in Italia. Il sogno di ogni bambino. Nella mia carriera non ho rimpianti, ho vinto tutto con l’Inter e sono arrivato all’Europeo con la Macedonia. Zero rimpianti. Futuro? Non farò l’allenatore, ma proverò a fare il procuratore o il dirigente, ma sicuro vorrei aiutare i giovani».