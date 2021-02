Panucci: «Inter favorita sul Milan. Hakimi o Theo? Ecco chi scelgo»

Christian Panucci ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano: le sue dichiarazioni

DERBY – «E’ chiaro che mentalmente l’Inter è favorita perché è in un momento molto positivo, anche se il Milan è dietro solo di un punto. Alle volte queste partite servono di più a chi a sta dietro».

FATTORE CHIAVE – «Sicuramente non perdere la testa e focalizzarsi sulla partita. Magari il Milan in questo momento è più nervoso, mentre l’Inter vorrà dare un colpo importante al campionato. Fondamentale sarà tenere la testa fredda».

IBRA VS LUKAKU – «Sono due giocatori che creano tante difficoltà e credo che potrebbero anche giocare insieme. La sera prima quando li devi affrontare ti danno dei pensieri. Ibra è più decisivo dentro l’area, mentre Lukaku fa tutto un lavoro prima di arrivare in area».

THEO O HAKIMI – «Li vorrei tutti e due. Sono molto offensivi e credo che come caratteristiche Hakimi lo vedo molto bene, ma anche Theo è determinante per il Milan. Al Real hanno fatto altre scelte, oggi sarebbero stati sicuramente utili alla loro causa perché in giro ci sono pochi esterni di qualità».