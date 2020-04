Panucci: «Tutti sparano date, ma il virus non è stato debellato»

Christian Panucci, ex difensore di Roma, Inter e Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport

Christian Panucci, ex difensore di Roma, Inter e Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus:

«Trascorro i giorni come tutti gli italiani, a casa. Mi informo costantemente, ho un giardino dove posso allenarmi e faccio qualche lavoro domestico. Poi, vedo partite, mi aggiorno. Da quando ho lasciato l’Albania nel marzo scorso ho rifiutato qualsiasi proposta. Non avevo voglia. Adesso è tornata e aspetto qualcosa di interessante».

RIPRESA – «Si cambia sempre. Mi sembra che tutti stiano sparando date a tutto spiano mentre il virus, il pericolo più importante, non è stato debellato. Come si fa a programmare la ripresa del calcio che è uno sport di gruppo?. Non si può individuare una soluzione adesso».