Paponi rivela il retroscena: «Potevo essere un giocatore del Liverpool»

Alessandro Paponi si racconta: ecco il retroscena dell’ex attaccante di Parma e Bologna, attraverso le sue parole

Alessandro Paponi, ex di Bologna e Parma, si è raccontato in esclusiva per Gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole.

BOLOGNA E PARMA – «Sono state sicuramente le più importanti della mia carriera. A Parma ho esordito in A, mi hanno fatto sentire un calciatore importante. Da ragazzo sia con il Parma che con il Bologna fuori dal campo ho commesso un po’ di errori che forse hanno limitato la mia carriera. Rimpianto? A 18 anni potevo andare al Liverpool, ma decisi di restare a Parma».