Papu Gomez, è fatta: l'ex capitano dell'Atalanta giocherà per quella squadra italiana. La situazione - Calcio News 24

Papu Gomez dice sì al Padova: colpo a sorpresa per la Serie B. I veneti puntano in alto prendendo l’ex capitano dell’Atalanta

Clamoroso sviluppo nel mercato estivo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Papu Gomez ha accettato la proposta del Padova. L’esperto fantasista argentino è pronto a ripartire dalla Serie B con la maglia biancoscudata, in un colpo che scuote il panorama del calcio italiano.

Il sì del Papu Gomez rappresenta un’operazione ad altissimo profilo per il club veneto, che vuole tornare protagonista nel calcio che conta. Nella serata di oggi, il calciatore incontrerà il tecnico Massimo Andreoletti per definire gli ultimi dettagli del progetto tecnico. Le firme sul contratto sono attese per domani, giovedì 4 luglio.

Non è l’unico rinforzo in arrivo: anche Daniele Baselli, centrocampista con una lunga esperienza in Serie A, sarà presto un nuovo giocatore del Padova. Due innesti di grande valore che testimoniano la ferma volontà della società di Joseph Oughourlian di costruire una squadra ambiziosa per il campionato cadetto.

Il ritorno in Italia del Papu Gomez è destinato a fare rumore. Dopo le stagioni indimenticabili con l’Atalanta, dove è stato protagonista assoluto sotto la guida di Gasperini, e le esperienze all’estero tra Siviglia e Monza, l’argentino classe 1988 ha scelto di rimettersi in gioco in un contesto apparentemente lontano dai riflettori, ma con un progetto serio e strutturato. Il direttore sportivo Massimo Mirabelli, artefice dell’operazione, ha colpito nel segno portando a Padova un giocatore che, se in forma, può ancora fare la differenza.

Il trasferimento del Papu Gomez al Padova non è solo un colpo mediatico, ma anche tecnico e motivazionale. L’argentino potrà garantire qualità, visione di gioco ed esperienza a una squadra che punta chiaramente alla promozione in Serie A. La sua presenza potrebbe anche rappresentare un catalizzatore per nuovi innesti di spessore.

Il Papu Gomez, dunque, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con la voglia di sorprendere ancora. Il Padova lo accoglie come un simbolo della propria ambizione. Ora tocca al campo confermare questo entusiasmo.