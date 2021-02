Paquetà confessa: «Al Milan Leonardo era il mio mentore»

Paquetà parla della sua esperienza al Milan e del rapporto con Leonardo: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano

Lucas Paquetà ha parlato a L’Equipe del suo rapporto con Leonardo. Le sue dichiarazioni.

IMPORTANZA DI LEONARDO – «Se ho bisogno di un mentore? Non lo so. A Milano, sono arrivato in un nuovo Paese, in un nuovo continente, era una lingua diversa. Leonardo mi ha aiutato molto, mi ha accompagnato. In una mezza stagione con lui, le cose sono andate bene per me. Possiamo dire che era il mio mentore, sì. Ma poi è andato a Parigi. In quel momento mi sono sentito un po’ solo, non ancora adattato perfettamente alla cultura e al club. Ma quell’esperienza mi ha aiutato: sono cresciuto molto come giocatore e come uomo. Qui, a Lione, è vero che Juninho mi trasmette fiducia e voi vedete un Paquetà pronto, adattato ai compagni di squadra, identificato nel club. Ma lo devo anche al Milan e a Leonardo, che voglio ringraziare. Mi ha aiutato e grazie a lui sono diventato uno capace di affrontare le difficoltà».

