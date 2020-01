Paredes: «Contento per il mio primo gol col PSG» VIDEO

Paredes, le parole del calciatore del Psg, autore della sua prima rete, dopo la vittoria della squadra di Tuchel in Coppa di Francia

Il Psg si impone per 2-0 sul Pau in Coppa di Francia. La squadra di Tuchel ha portato a casa la vittoria grazie alle reti di Paredes e Sarabria. Ecco le parole dell’argentino al termine del match.

«Sono felice per il mio primo gol e per la vittoria che è la cosa più importante in un campo difficile. Era importante qualificarci, credo che la nostra sia stata una buona partita».