Paredes sempre più vicino al Boca Juniors: ecco quando si chiude con la Roma

Tutto fatto per il trasferimento di Paredes dalla Roma al Boca Juniors: ecco quando si chiuderà per l’addio ai giallorossi

Leandro Paredes è pronto a chiudere il cerchio: tornerà al Boca Juniors, dove tutto era iniziato. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il centrocampista ha già trovato un accordo con il presidente del club, Juan Román Riquelme, e l’ufficialità del trasferimento è attesa nei primi giorni della prossima settimana.

I contratti tra le parti sono già stati scambiati e firmati: manca solo un ultimo passaggio formale. Lunedì, infatti, Paredes volerà in Italia per perfezionare la risoluzione del contratto con la Roma, grazie a una clausola rescissoria da 3,5 milioni di dollari. Solo allora il suo ritorno alla Bombonera sarà ufficiale.

L’entusiasmo, in casa Boca, è già palpabile. Il club avrebbe già scelto il numero di maglia che accompagnerà Paredes nella sua seconda avventura in azul y oro: sarà la numero 5. Un numero ricco di significato, non solo per la storia del Boca ma anche per quella personale del giocatore, che lo ha indossato con l’Argentina nella cavalcata trionfale verso il Mondiale in Qatar. Attualmente la 5 è sulle spalle di Rodrigo Battaglia, ma il centrocampista avrebbe già dato la sua disponibilità a lasciarla in segno di rispetto verso il nuovo arrivato.

Paredes, cresciuto nel vivaio degli Xeneizes, aveva debuttato in prima squadra a soli 16 anni. Dopo le esperienze in Europa – tra Roma, PSG, Juventus e infine il ritorno nella Capitale – è pronto a riportare in patria la sua esperienza internazionale. Per il Boca è un grande colpo non solo tecnico ma anche simbolico: un figlio del club che torna a casa, deciso a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera davanti alla sua gente.