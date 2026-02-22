Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli

Paris FC, rivoluzione in panchina sempre più vicina: Kombouaré in pole per raccogliere l’eredità di Gilli

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Antoine Kombouaré è pronto ad assumere la guida tecnica del Paris FC. L’ex allenatore di PSG e Nantes sarebbe ormai vicino all’annuncio ufficiale, che arriverà non appena il club chiarirà la posizione di Stéphane Gilli.

La comunicazione è stata data alla squadra e allo staff subito dopo la partita contro il Tolosa, generando molta tristezza nello spogliatoio. Diversi giocatori, infatti, erano particolarmente legati a Gilli, l’allenatore che li aveva accompagnati nella promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1.

Con l’addio di Gilli ormai imminente, Kombouaré è considerato il principale candidato per raccoglierne l’eredità. Il Paris FC punta su di lui per dare continuità al progetto e affrontare con solidità la prossima fase della stagione.