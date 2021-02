Parma, Carli: «Infortuni? Niente alibi, vinciamo se siamo più bravi»

Il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, parla prima della gara contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni del dirigente dei ducali

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«L’infermeria non deve essere un alibi. Non abbiamo mai cercato di non andare a giocare, dobbiamo trovare le motivazioni affrontando i problemi tutti i giorni. Questa non deve essere una scusa, oggi vinceremo o perderemo se saremo stati o meno bravi, non dobbiamo pensare a chi non ci sarà».