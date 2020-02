Parma, Colombi: «Per me non è una rivincita» – VIDEO

Il portiere del Parma, Simone Colombi, commenta il pareggio ottenuto sul campo del Cagliari: le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Simone Colombi, dopo il pareggio ottenuto dal suo Parma con il Cagliari, ha parlato in zona mista. Ecco le sue parole.

COLOMBI – «Nessuna rivincita, sono contento di essere tornato qua e sono contento di essere stato qua. Mi hanno fatto esordire in Serie A. Per me resta un anno importante, anche se non è andato come tutti volevamo. Ora sono al Parma, sono contento di stare qua e di aver conquistato un punto importante. Ho trovato un Cagliari forte, ha giocatori forti, merita la classifica che ha, hanno speso tanto soprattutto nel mercato estivo. Abbiamo passato tanti giorni con tanti infortunati. I giocatori importanti possono fare la differenza, ma il nostro segreto è che anche chi gioca meno dà sempre il 100%. Obiettivo? La salvezza. Poi dopo averla ottenuta penseremo a divertirci».