Roberto D’Aversa ha commentato la sconfitta subita contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’allenatore del Parma

«Abbiamo fatto un primo tempo tra i migliori di questo campionato, potevamo arrotondare il risultato dopo il 2-0. Abbiamo subito gol alla prima occasione e abbiamo smesso di giocare e vincere duelli, come spesso ci succede in questo periodo. Nel primo tempo non c’è stata storia, e invece siamo qui a parlare di una partita persa. Molto probabilmente è frutto del periodo, è inspiegabile che dopo un gol su corner ci si sciolga così. Ci deve far riflettere e servire di lezione. Che questa partita ci faccia affrontare le prossime partite con cattiveria e ci permetta di fare risultato».