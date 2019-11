Parma, D’Aversa: «C’è dispiacere, non avremmo rubato niente»

Parma, D’Aversa commenta l’incredibile 2-2 contro il Bologna: «Se avessimo vinto non avremmo rubato niente»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il rocambolesco pareggio ottenuto contro il Bologna. Ecco le parole del tecnico:

«Il dispiacere per il risultato finale c’è perché sotto l’aspetto delle occasioni da gol penso he se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Kulusevski? Penso che per il suo bene, dell’Atalanta e nostro sarebbe opportuno che lui rimanesse qui fino alla fine del campionato. Chiaro che se ragioniamo su quello che sta facendo, è il primo anno che gioca, credo che abbia ancora margini di miglioramento».