Parma, D’Aversa: «Il fato è stato dalla nostra parte»

Le parole di Roberto D’Aversa al termine di Spezia-Parma, match che ha permesso agli emiliani di ottenere la promozione in Serie A

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma con cui ha festeggiato la promozione in Serie A questa sera, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «Siamo molto soddisfatti per questo traguardo, nessuno era mai riuscito ad ottenere tre promozioni di fila. E in questo momento ci tengo a salutare anche Di Cesare. Abbiamo meritato la promozione, ma il fato ci ha anche aiutato. Il momento più brutto? Voglio pensare solo a festeggiare, i momenti brutti aiutano a diventare più forti».

L’allenatore gialloblù ha continuato: «I 37 gol subiti? Siamo riusciti a chiudere il campionato con la miglior difesa, ma ciò non vuol dire che il nostro calcio non sia stato propositivo. Ad un certo punto, dopo la sconfitta a Frosinone, ho detto ai miei giocatori che saremmo arrivati davanti a loro, e così è stato. E’ stato merito dei ragazzi: è stato un gruppo sano che ha sempre saputo reagire alle difficoltà».