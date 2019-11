Parma, D’Aversa: «Fischiati due fuorigioco sbagliati a Gervinho»

Roberto D’Aversa torna a Parma con un punto ottenuto contro la Fiorentina: l’allenatore però contesta alcuni episodi arbitrali

D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Fiorentina (1-1). Ecco il commento del tecnico crociato sulla gara disputata al Franchi.

«La prestazione mi soddisfa, meno il risultato. Dovevamo fare meglio soprattutto nell’ultimo passaggio, anche se sono stati fischiati due fuorigioco sbagliati a Gervinho. Karamoh? E’ rimasto in campo nonostante una distorsione, e anche Kucka e Pezzella hanno stretto i denti. Molti non erano in condizioni ottimali».