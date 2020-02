Parma, Faggiano: «Di Bello? Pur di non darci il rigore…»

Il direttore sportivo del Parma Faggiano è tornato sugli episodi arbitrali avvenuti nella partita contro la Lazio

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è tornato sulle decisioni arbitrali prese da Di Bello durante la sfida contro la Lazio: «Non è facile fare l’arbitro, ma qualcuno dovrebbe avere maggior cura della crescita dei giovani arbitri sotto l’aspetto tecnico, invece qui si parla sempre di politica. Per gli episodi non è colpa degli arbitri, è che c’è confusione perché il protocollo da inizio anno è cambiato più di una volta».

«Non ce l’ho con Di Bello, però pur di non darci il rigore si è inventato di tutto. A fine gara ho sentito che Inzaghi si è lamentato dicendo che c’era un rigore ancora più evidente per la Lazio, ma magari non l’ha neanche visto e gli hanno consigliato, sbagliando, di dire certe cose», ha concluso Faggiano ai microfoni di Radio Marte.