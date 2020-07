Parma, Iacoponi: «Rigore al Verona? Le immagini parlano da sole»

Simone Iacoponi ha analizzato la sconfitta rimediata contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del difensore del Parma

Simone Iacoponi, difensore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro l’Hellas Verona.

PARTITA – «È un peccato perché siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi nel secondo tempo abbiamo ripreso la partita e ci abbiamo provato pure a vincerla. Purtroppo qualche episodio, che non sto qua a commentare, non è andato come volevamo e dunque non abbiamo portato a casa neanche un punto che sarebbe stato importante».

COMPLIMENTI – «I complimenti ci fanno piacere ma non ci facciamo niente. Dobbiamo essere più bravi ad essere più cinici e conquistare dei punti perché sono quelli che servono per la classifica».

RIGORE ALL’HELLAS VERONA – «Penso che le immagini parlino da sole, non sto qua a commentarle».

GOL SUBITI – «Come era già successo con l’Inter abbiamo sbagliato, siamo stati puniti e dobbiamo cercare di limitare questi errori perché in Serie A non li permettono. Bisogna essere cinici quando abbiamo le occasioni per chiudere le partite».

STAGIONE – «Siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto e che stiamo facendo, possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni e dobbiamo continuare su questa strada».