Parma Juventus, i bianconeri tornano a Torino dopo l’annuncio del rinvio. La squadra si allenerà! I dettagli

Parma Juventus, i bianconeri tornano a Torino: previsto un allenamento per la giornata di oggi! Il programma ufficiale

La morte di Papa Francesco ha fermato Parma Juventus, ma non ferma la squadra allenata da Igor Tudor. A seguito della notizia della scomparsa del Pontefice dovrebbe mutare il piano della squadra bianconera, la quale si allenerà.

Come appreso da JuventusNews24, gli uomini di Igor Tudor sono già di ritorno verso Torino. I bianconeri, che avrebbero dovuto giocare questa sera alle 20:45, saranno infatti impegnati in una sessione d’allenamento in vista della gara di mercoledì.