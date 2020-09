Parma, Krause: «Abbiamo altri acquisti da annunciare»

Il presidente del Parma ha lanciato un messaggio dopo la sconfitta contro il Bologna

Brutta sconfitta per il Parma contro il Bologna e squadra che in due partite non ha raccolto punti in campionato. Il patron Kyle Krause, però, non getta la spugna e rinnova la sua fiducia in Fabio Liverani e Marcello Carli con un messaggio su Twitter.

«Una sconfitta dura contro il Bologna, ma ho fiducia in Marcello Carli e nell’allenatore Liverani. Abbiamo un programma, lo seguiremo. Abbiamo altri acquisti da annunciare. Velocemente! Il Parma Calcio è qui per restare in Serie A per sempre».