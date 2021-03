Parma, l’asse rumena funziona: per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato, un gol firmato da due giocatori della Romania

Per la prima volta in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05), un giocatore rumeno (Man) ha fornito un assist per un altro calciatore rumeno (Mihaila) in occasione del gol che ha sbloccato il match del Tardini tra Parma e Roma questo pomeriggio.