Parma Lazio: l’importanza di Lucas Leiva al Tardini

Lucas Leiva sarà tra i giocatori più importanti di Parma-Lazio. Dovrà proteggere la retroguardia nelle ripartenza avversarie

Il Parma è un avversario tremendamente ostico e peculiare: si tratta di una delle formazioni più dirette e contropiediste della Serie A. Si distingue per una fase di non possesso molto bassa e per l’immediata verticalizzazione non appena si perde palla. Una squadra che riparte velocemente e che sa accompagnare la ripartenza con tanti uomini.

Inzaghi dovrà quindi fare molta attenzione a queste situazioni. Le transizioni difensive dovranno funzionare bene, per questo saranno importanti i movimenti di Lucas Leiva a protezione della difesa della Lazio.