Parma, Lizhang out: non ha versato l’aumento di capitale

Lizhang lascia il Parma dopo non aver rispettato i tempi prestabiliti per l’aumento del capitale: il comunicato

Yang Lizhang non fa più parte del Parma. L’imprenditore cinese non ha versato nei tempi previsti dalle delibere assembleari il recente aumento di capitale, che è stato garantito invece dalla società Nuovo Inizio.

«Nuovo Inizio comunica che in seguito all’esecuzione degli accordi parasociali sottoscritti lo scorso dicembre, il capitale sociale di Parma Calcio 1913 risulta di proprietà di Nuovo Inizio per il 99% e di PPC per l’1%», si legge nella nota ufficiale.