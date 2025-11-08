Parma Milan 1-2 LIVE: fine primo tempo - Calcio News 24

Parma News
Parma Milan 1-2 LIVE: fine primo tempo
Allo stadio Tardini il match valido per la 11ª giornata di Serie A Parma Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Milan, valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
PARMA-MILAN CRONACA E DIRETTA LIVE
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku.
Leao pre Parma Milan: «Vogliamo vincere a tutti i costi! Su Allegri voglio dire questo»
Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte dei due tecnici per il match dell’undicesima giornata di Serie A
