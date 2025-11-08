 Parma Milan 1-2 LIVE: fine primo tempo - Calcio News 24
Parma Milan 1-2 LIVE: fine primo tempo

51 secondi ago

Allo stadio Tardini il match valido per la 11ª giornata di Serie A Parma Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Milan, valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

PARMA-MILAN CRONACA E DIRETTA LIVE

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku.

1 ora ago

8 Novembre 2025

2 ore ago

8 Novembre 2025

