Parma, Pecchia: «Soddisfatto per l’atteggiamento»

Le parole di Fabio Pecchia dopo la vittoria del Parma in Coppa Italia sulla Salernitana: «Sono molto soddisfatto»

Fabio Pecchia ha commentato così la vittoria del suo Parma sulla Salernitana che fa avanzare i crociati al turno successivo di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Sono molto soddisfatto. Non solo per il risultato a cospetto di una formazione di serie A e in ambiente caldo come quello di Salerno, ma anche e soprattutto per l’atteggiamento. Nel primo tempo la Salernitana ci ha schiacciato, soprattutto nella fase centrale, però ho visto in tutti i ragazzi la voglia di aiutarsi a vicenda. Abbiamo saputo soffrire senza andare in affanno. Nella ripresa, pur essendo a tratti un po’ imprecisi al momento dell’ultimo passaggio, abbiamo costruito tante occasioni da gol creando i presupposti per passare in vantaggio. Dopo lo 0-1 c’è stata un’altra prova di maturità perchè abbiamo continuato a giocare senza accontentarci, è arrivato il raddoppio e abbiamo terminato la gara ancora nella metà campo dei granata. Un plauso a tutti, anche ai calciatori che sono subentrati».

OBIETTIVI – «Di questi tempi non sono le prestazioni e i risultati singoli a poter determinare le scelte, le idee sono sempre chiare e la proprietà sta lavorando. A noi interessa riportare la gente dalla nostra parte e ricreare entusiasmo dopo un paio d’anni negativi. Sono stati sottoscritti 5000 abbonati e questo è un qualcosa che ci responsabilizza. Ora ripartiamo, forti di una grande prestazione ma consapevoli che il Bari ha entusiasmo e qualità».