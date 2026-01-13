Parma, dopo la vittoria di Lecce torna la serenità: domani la sfida contro il Napoli, le ultime

Parma ritrova serenità dopo il successo di Lecce: domani nuovo confronto con il Napoli, tutte le ultime novità

La pesantissima vittoria di Lecce ha regalato al Parma tre punti fondamentali e un’iniezione di serenità in vista del proibitivo recupero di domani contro il Napoli. Sotto l’accorta guida di Carlos Cuesta, i crociati stanno costruendo la loro salvezza vincendo gli scontri diretti che valgono doppio: dopo aver già superato Verona, Pisa e Fiorentina, il blitz in Salento ha confermato la solidità della squadra. Un cambio di rotta rispetto alla passata stagione, quando i punti pesanti arrivavano contro le big; quest’anno la concretezza gialloblù si abbatte sulle dirette concorrenti, con il Genoa atteso domenica al Tardini per un altro scontro cruciale.



Il Corriere dello Sport sottolinea come il cammino sia ancora più lodevole considerando che Cuesta sta lavorando con una rosa indebolita rispetto a quella di Chivu (ceduti Sohm, Bonny, Man, Leoni) e falcidiata dagli infortuni. Pesa soprattutto l’assenza di Suzuki, portiere nel mirino dei top club, fermo ai box fino ad aprile. Nonostante le difficoltà, il gruppo ha compreso l’importanza dell’equilibrio e ha saputo capitalizzare il proprio patrimonio tecnico, incarnato dal mancino di Bernabé e dalla capacità aerea di Pellegrino.



In vista del match di Napoli, e con l’altro spareggio salvezza contro il Genoa alle porte, è previsto un logico turnover: spazio quindi ai vari Britscghi, Ordonez e Almqvist. Non si tratterà di “scansarsi”, ma di una gestione razionale delle risorse umane a disposizione, in attesa che il mercato (già partiti Begic e Hernani) porti qualche rinforzo per arrotondare la rosa.

