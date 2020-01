Il centrocampista della Lazio Parolo ha analizzato l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Napoli – VIDEO

La Lazio saluta la Coppa Italia ai quarti di finale per mano del Napoli, capace di conquistare la vittoria tra le mura del San Paolo grazie alla rete di Lorenzo Insigne. Pesante battuta d’arresto per i biancocelesti in vista del derby di Roma.

A metterci la faccia al termine della partita è Marco Parolo, intervenuto in zona mista: «La prestazione c’è stata, domenica daremo anima e corpo».