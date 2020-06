Partite serie A in chiaro, Mediaset diffida la Lega per l’accordo con Sky. La lettera è arrivata per vietare le trasmissioni su TV8

Nessuna trasmissione in chiaro, almeno secondo Mediaset. La società ha inviato una lettera di diffida alla Lega per la trasmissione dei match in chiaro da parte di Sky sul canale TV8.

La lettera ufficiale – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vieta la trasmissione del campionato su un canale in chiaro. Ennesimo stop in una trattativa infinita, ma il Ministro dello Sport Spadafora non vuole arrendersi.