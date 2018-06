La Roma batte tre colpi: arrivano Pastore, Santon e Zaniolo. Tra domani e martedì le visite

La Roma si prepara ad accogliere tre acquisti. Javier Pastore, Davide Santon e Nicolò Zaniolo sbarcano nella Capitale per le visite mediche

Visite mediche e firme, la Roma si prepara ad accogliere tre nuovi colpi di mercato. Prosegue a spron battuto la campagna acquisti della società giallorossa. Dopo Mirante, Coric, Kluivert, Marcano e Cristante, la Roma si prepara ad accogliere Santon, Zaniolo ma soprattutto Javier Pastore. Radja Nainggolan sosterrà le visite mediche domani con l’Inter, El Flaco invece raggiungerà la Capitale nella giornata domani e sosterrà le visite mediche martedì mattina. Arriverà direttamente da Ibiza, laddove sta trascorrendo le sue vacanze.

Prima dell’arrivo dell’argentino per 20 milioni più altri 4 di bonus, ci sarà spazio per altri due colpi: Davide Santon e Nicolò Zaniolo. I due interisti rientrano nell’affare Radja Nainggolan con l’Inter: i nerazzurri verseranno nelle casse giallorosse 24 milioni di euro più altri 14 in contropartite tecniche, ovvero Santon e Zaniolo. Il terzino arriverà da Ibiza, il giovane centrocampista dalla Liguria. Il primo sta raggiungendo la Capitale in aereo, il secondo in auto. Per entrambi arrivi previsti in serata e visite mediche con la Roma per domani mattina. La Roma piazza altri colpi sul mercato: visite mediche e firme per Zaniolo, Santon e Pastore.