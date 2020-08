Patch dedicata a medici e volontari: l’iniziativa della UEFA

Simbolico gesto da parte della UEFA, che ha deciso di inserire nelle maglie dele squadre impegnate nelle coppe europee una patch dedicata a medici e volontari.

Il grazie, da parte del massimo organo di calcio europeo, va a tutte quelle persone che hanno lottato contro il COVID-19. Nel video postato sull’account ufficiale, alcuni dei protagonisti delle sfide di Champions in programma sono stati scelti come testimonial per questa iniziativa. Compaiono anche Chiellini, Insigne e Gomez.

👕 When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words – 'Thank You'.

This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/pMXdCXn4DY

— UEFA (@UEFA) August 3, 2020