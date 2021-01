Pato: «Se Pioli mi chiamasse, io e Ibra formeremmo una grande coppia»

Pato, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga dichiarazione sul Milan e sul proprio futuro, ecco le sue parole

Pato, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

Sulla possibilità di giocare in Italia: «Sia chiaro una cosa: in Italia non vengo per guadagnare di più, ma per un progetto vincente. Se no sarei rimasto in Cina».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Sul ritorno al Milan: «Per me sarebbe un sogno tornare a Milanello. Ho segnato 63 gol in 150 partite, è stata la mia casa per anni».

Sul vice Ibra: «È un ruolo che accetterei ben volentieri, quale sarebbe il problema? Semplicemente perché ci metterei un paio di partite per convincere il mister a farmi giocare sempre titolare (ride). No scherzi a parte, io e Ibra, insieme saremmo una grande coppia».