Patrick Zaki tifoso del Bologna: «Sarò a Casteldebole il prima possibile. Mi piacciono molto Arnautovic e Theate: avrà un futuro in Premier»

Il giovane Patrick Zaki ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nel quale ha parlato della sua passione per il Bologna. Infatti, prima di essere rinchiuso per 22 mesi nelle carceri egiziane, l’attivista per i diritti LGBT era uno studente proprio dell’Università di Bologna.

GIOCATORE PREFERITO DEL BOLOGNA ATTUALE – « Arnautovic: grande scelta, grande attaccante, ha esperienza, ha giocato in Premier è potenza pura per il Bologna. È un gigante. Ma mi piace anche Barrow e il difensore, come si chiama quello con i capelli tirati su? Ah, sì, Theate: secondo me andrà in Premier League presto…».

SULL’ACCOGLIENZA A BOLOGNA – «Il Bologna mi ha invitato allo stadio e a Casteldebole: spero di esserci il prima possibile».

DA CHI GLI PIACEREBBE RICEVERE UN MESSAGGIO-SORPRESA – « Da Mihajlovic, da Arnautovic, da tutto il Bologna…».