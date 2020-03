Paura per Cristiano Ronaldo, la madre ricoverata d’urgenza

Paura per Cristiano Ronaldo, la mamma Dolores è stata ricoverata d’urgenza per via di un sospetto ictus. La famiglia chiede privacy

La mamma di Cristiano Ronaldo Dolores Aveiro è stata ricoverata d’urgenza alle 5.30 di questa mattina in seguito a un sospetto ictus cerebrale. La donna, come riportato dai media portoghesi, si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Funchal.

Non si sanno conoscono le condizioni della madre di CR7, ma a quanto pare la donna è stabile e cosciente. Al momento la famiglia ha chiesto di non diramare informazioni per rispettarne la privacy.