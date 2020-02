Pazza Inter, ecco gli uomini da derby – VIDEO

Da Lukaku a Ibrahimovic, passando per Ronaldo e Milito: ecco tutti gli uomini da derby nerazzurri – VIDEO

L’Inter non ha ancora smaltito la gioia per la vittoria del derby contro il Milan, maturata in rimonta nel corso del secondo tempo. Un successo che ha lanciato la squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica, al pari della Juventus, ed esaltato i singoli.

Da Romelu Lukaku a Zlatan Ibrahimovic, passando per Ronaldo e Diego Milito. Il belga si aggiunge alla lunga lista nerazzurra degli uomini da derby.