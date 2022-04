Lazio, Pedro: «Sono felice qui, anche se il nostro obiettivo era un altro»

Pedro, esterno della Lazio, si è raccontato a El Periodico: tra passato e presente, tanti i concetti espressi dall’ex Barcellona

L’esterno spagnolo della Lazio, Pedro, ha rilasciato una lunga intervista a El Periodico. Le sue parole:

LAZIO – «Quest’anno è stato frenetico all’inizio ma poi mi sono divertito molto dal mio arrivo alla Lazio. Sono molto felice, anche se al momento non siamo vicini ai nostri obiettivi. Uno di questi era di finire tra i primi quattro, il che è molto difficile al momento».

BILANCIO CARRIERA – «È ovvio che non è la stessa cosa che all’inizio. Ovviamente la mia carriera è cambiata molto. Ho iniziato al Barcellona vincendo molti titoli in un periodo brillante, giocando con calciatori che hanno segnato un’epoca come Messi, Xavi, Iniesta…Ho vinto una coppa del mondo questo è stato senza dubbio il grande evento della mia carriera. Ciò significa che ero un po’ sotto i riflettori, ma i tempi passano. Ho lasciato il Barcellona e il contraccolpo c’è stato, è cambiata la situazione una volta arrivato al Chelsea come adesso in Italia. Ogni epoca è diversa dalla precedente, l’importante è godersi lo sport e imparare dalle esperienze. In questo senso sono molto felice di aver gareggiato in tre campionati diversi, tre paesi diversi con le loro lingue, la loro cultura, il loro modo di essere».

