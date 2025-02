Lazio, Pedro non invecchia: prima doppietta in Serie A, lo spagnolo ha trovato la fonte dell’eterna giovinezza. Le pagelle

Le pagelle di Pedro, autore di una doppietta nella vittoria della Lazio contro il Monza: lo spagnolo a 37 gioca con la leggerezza di un esordiente

Continua la seconda giovinezza di Pedro: ieri contro il Monza lo spagnolo della Lazio firma una doppietta a 6 anni dall’ultima volta, la prima in biancoceleste e in generale dimostra che questa stagione, a 37 anni, gioca con l’entusiasmo e l’energia di un ventenne. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Una doppietta sei anni dopo l’ultima (col Chelsea). Allora è vero che a 37 anni ha fermato il tempo».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Non ci sono più aggettivi per il campione del mondo spagnolo. Vede e capisce il gioco in anticipo. Questa dote gli permette due volte di inserirsi per andare a segno. Cinque gol in campionato, sono 9 compresa Europa League. Chapeau».

TUTTOSPORT 7.5 – «Tutto facile, prima doppietta italiana, come se fosse ad inizio carriera. Che lusso».

IL MESSAGGERO 8 – «Apre la partita con l’assist per Marusic di testa (1-0), la prosegue mandando in porta Pedro (2-0) e poi la chiude con un gol che aveva cercato a lungo (3-0). Sempre più decisivo per Baroni».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Doppietta entrando dalla panchina: il talento dell’intramontabile spagnolo non ha bisogno di ulteriori conferme».