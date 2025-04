Pellegrini nel mirino della Procura FIGC: è successo nel corso di Genoa Lazio! Il motivo

Luca Pellegrini è finito nel mirino della Procura FIGC: ecco cosa è successo nel corso di Genoa Lazio! Il motivo e la ricostruzione

La situazione in casa Lazio si complica ulteriormente dopo il pareggio contro il Parma. Ora il club deve affrontare un nuovo problema: la possibile squalifica di Luca Pellegrini. L’esterno biancoceleste è finito sotto la lente della Procura della FIGC per una presunta bestemmia pronunciata durante la partita contro il Genoa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non essendoci segnalazioni da parte del direttore di gara, non è possibile ricorrere alla prova TV. Tuttavia, è stata avviata un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. Un ulteriore ostacolo per la Lazio in un momento già delicato della stagione.