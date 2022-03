Roma, Pellegrini: «Il pallone pesava tanto ma non ho pensato a nulla. Ci voleva più intensità»

Dopo il pareggio di Udine, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

SUL RIGORE –«No. Non ho pensato a niente. Ho deciso un angolo e l’ho messa lì. Ci sono delle volte, e doveva essere anche con la Juve, in cui bisogna fare gol e non pensare ad altro»

NERVOSISMO – «Non c’era nervosismo fra di noi e non abbiamo fatto fatica nei passaggi. Abbiamo fatto un errore quando avevamo il pallone di non dare intensità. Ci voleva più intensità nel possesso per cercare le soluzione perchè fra le linee non c’è stato uno spazio per la giocata perchè loro erano chiusi dietro»

DIFFIDATO INSIEME A ZANIOLO NEL DERBY – «Abbiamo parlato col mister, sia io che Zaniolo. Il derby sappiamo tutti cosa vuol dire a Roma ma era troppo importante prendere punti. Eravamo tutti con la testa a qui. Ora pensiamo a giovedì e poi da venerdì al derby»