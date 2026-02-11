Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole

Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le parole del diretto interessato

Il Parma costruisce il futuro blindando il suo riferimento offensivo. Con un annuncio ufficiale diffuso sui canali social, la società emiliana ha comunicato il rinnovo contrattuale di Mateo Pellegrino fino al 2030. Una mossa strategica che conferma la fiducia totale nel possente centravanti argentino, prelevato dal Velez Sarsfield nel febbraio 2025 e diventato in breve tempo un pilastro imprescindibile per lo scacchiere tattico del club.

Per Leandro Cuesta, guida tecnica dei Crociati, questa firma rappresenta una garanzia fondamentale nella delicata corsa per mantenere la categoria. Attualmente quattordicesimi in classifica, i Gialloblù si affidano totalmente ai gol del loro miglior marcatore stagionale per allontanarsi dalla zona calda. Con 6 reti e un assist all’attivo, la punta sudamericana ha dimostrato di essere decisiva grazie a una fisicità dominante e un’ottima abilità nel gioco aereo, doti che lo rendono il terminale ideale per affrontare le battaglie del finale di campionato.

IL COMUNICATO – «Parma, 11 febbraio 2026 – Parma Calcio comunica che l’attaccante Mateo Pellegrino ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030.

Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell’accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu»

LE PAROLE DI PELLEGRINO – «Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi».