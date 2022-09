Peluso si ritira dal calcio giocato: il messaggio del difensore

Federico Peluso ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: il difensore ha annunciato il ritiro con un lungo messaggio

Federico Peluso ha deciso di dire basta con il calcio, comunicandolo tramite i propri canali ufficiali.

IL MESSAGGIO – «Quel sogno che comincia da bambino che ti porta sempre più lontano. Così cantavano Gianna Nannini ed Edoardo Bennato in un lontano 1990. Questo sogno diventato realtà mi ha fatto vivere emozioni uniche ed indescrivibile, conoscere persone meravigliose, crescere come uomo e come professionista. Ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile sostenendomi in ogni attimo di questa mia carriera. È arrivato il momento di mettere un punto a questa straordinaria ed inimmaginabile storia, inizia per me un nuovo capitolo nel quale il calcio farà sempre parte della mia vita. Sono pronto ad affrontare le nuove sfide che mi aspetteranno. Grazie calcio per quello che mi hai dato e che sono sicuro continuerai a darmi!».