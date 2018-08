Luka Modric per la UEFA è il miglior giocatore della passata edizione di Champions League. Cristiano Ronaldo è “solo” il miglior attaccante

In occasione dei sorteggi di Champions League la UEFA ha assegnato il premio “Player of the Year” per il miglior giocatore della passata edizione della “coppa dalle grandi orecchie”. A ricevere questo importante riconoscimento è stato Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e finalista al Mondiale 2018 con la Croazia. Cristiano Ronaldo, assente alla cerimonia di Monte Carlo, non ha quindi conquistato il premio più ambito ma può consolarsi con quello di miglior attaccante, che ottiene per la quarta volta, e per il gol più bello. Questa edizione del “Player of the Year” come molti si aspettavano è decisamente dominata dal Real Madrid. Oltre a Ronaldo e Modric anche Keylor Navas e Sergio Ramos hanno ottenuto rispettivamente il trofeo di miglior portiere e miglior difensore.

Player of the Year: i premi per categorie

Miglior portiere:

Keylor Navas (Real Madrid)

Gigi Buffon (PSG)

Alisson (Liverpool)

Miglior difensore:

Sergio Ramos (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Varane (Real Madrid)

Miglior centrocapista:

Luka Modric (Real Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Miglior attaccante:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Leo Messi (Barcellona)

Momo Salah (Liverpool)