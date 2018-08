Mistero CR7: non si presenta a Montecarlo, per lui niente premio

Cristiano Ronaldo assente a Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League 2018/2019: era in lizza per il premio come miglior giocatore della passata edizione

Doveva essere a Montecarlo per i sorteggi della fase a gironi della Champions League… e invece Cristiano Ronaldo, un po’ a sorpresa non c’è. L’asso della Juventus, in lizza per il premio come giocatore dell’anno della passata edizione della Champions insieme all’ex compagno del Real Madrid Luka Modric, non sarebbe in realtà mai partito da Torino insieme a Beppe Marotta e Pavel Nedved, regolarmente invece nella città monegasca in questo momento per assistere al sorteggio.

Mistero fitto circa l’assenza del portoghese: c’è chi parla di lieve indisposizione e chi, invece, un po’ malignamente ventila l’ipotesi che gli sia stata riferito della mancata assegnazione del premio (vinto a quanto sembra da Modric) come UEFA Player of the Year 2018. Un’assenza strategica insomma quella di CR7: per lui nessun trofeo da ritirare, tanto meglio rimanere a casa a riposare in vista dei prossimi impegni.